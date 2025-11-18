Rafa Silva kriziyle ilgili Beşiktaş'tan yeni adım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş’ta son haftalarda Rafa Silva krizi patlak verdi...

Bir süredir yaşanan Rafa Silva krizi oyuncunun antrenmanlara çıkmamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu önceki sabah Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne giderken sabah salonda ve akşam saatlerinde sahada yapılan çalışmalara katılmadı.

Rafa Silva’nın tesislerdeki odasından hiç çıkmadığı ve kendisini tamamen kapattığı aktarıldı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLECEK

Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla iletişim kurmayan tecrübeli futbolcunun ağrılarını gerekçe göstererek çalışmalara çıkmadığı vurgulandı.

Rafa Silva’nın bu tutumu yönetimin sabrını taşırdı. Siyah-beyazlıların, Portekizli futbolcudan detaylı sağlık kontrolüne girmesini isteyeceği ifade edildi.

MR’ı çekilecek olan yetenekli oyuncudan herhangi bir sorun çıkmaması halinde derhal antrenmanlara katılması istenecek.

ANTRENMANA ÇIKMAYI KABUL ETMEZSE CEZA YOLDA

Rafa Silva bu talebi kabul etmezse tesislere noter çağrılacak ve tecrübeli oyuncunun idmanlara katılmaması kayıt altına alınacak.

Siyah-beyazlı yönetim daha sonra mevcut sözleşme kapsamında Rafa Silva’ya para cezası uygulayacak.

Diğer yandan devre arasında karşılıklı anlaşmayla Beşiktaş’tan ayrılmanın hesaplarını yapan Portekizli futbolcunun, menajerlik şirketi vasıtasıyla kendisine talip olan kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü ileri sürüldü.

Benfica’nın gündeminde bulunan Rafa Silva’nın eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.