İdmana katılmadı! Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’e milli takım maçları nedeniyle verilen arada Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımın gündemindeki konulardan biri olan Rafa Silva’yla ilgili yaşanan sorun henüz çözülebilmiş değil.

İLK İDMANA KATILMADI

TRT Spor’da yer alan haberde; Rafa Silva’nın, bugün Beşiktaş’ın salonda gerçekleştirdiği ilk antrenmana katılmadığı, siyah-beyazlı takımın bu akşam bir antrenmanı daha olduğu belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva’nın durumuyla ilgili dün bir basın toplantısı düzenlemiş, sonrasında Portekizli futbolcunun menajerlik şirketi de bir açıklama yapmıştı.

Serdal Adalı konuyla ilgili, "Başta oyundan alınmasıyla ilgili olarak karşılıklı diyalogla çözülebilecek bir problem olduğunu düşünmüştük ve mesele büyümeden kendi içimizde çözmek istedik. Bunun için de epey uğraştık. Fakat Rafa ile yaptığım görüşmede bana kendisinin kimseyle sorunu olmadığını, artık futbol oynamak istemediğini ve hatta emekli olmak istediğini söyledi." dedi.

Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

Bizim tavrımız başından beri tamamen oyuncuyu kazanma yönünde olmuştur. Bizim Rafa'ya maddi açıdan da resmi ya da gayri resmi hiçbir borcumuz yoktur. Sözleşmesinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerimizi bugüne kadar eksiksiz yerine getirdik. Açıkçası kendisinden de hala aynı beklenti içindeyiz.

Sergen Yalçın ise Rafa Silva’yla ilgili, "Bu takımın sana ihtiyacı var, arkadaşlarının sana ihtiyacı var. En önemli oyuncumuzsun' dedim. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gelmeye başladı. Antrenmana ve maçlara çıkmayacağını söyledi. Ben ekibimi çağırdım, 'Rafa Silva'ya hiçbir şekilde dokunmayın, ne antrenmanda uyarın, hiçbir şekilde karışmayın. Nasıl istiyorsa öyle yapsın' dedim. Vitesi oyuncu çok artırdı. Maçlara, antrenmanlara çıkmayacağını deklare etti. Olay idari bir konu haline geldi. Başkana 'Konu bizden çıktı' dedim." açıklamasında bulundu.

Serdal Adalı ve Sergen Yalçın’ın basın toplantısının ardından Rafa Silva’nın menajerliğini yapan şirket de bir açıklama yayınladı.

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi, Portekizli futbolcunun siyah-beyazlı kulüpten ayrılarak kariyerine Türkiye dışında devam etmeyi planladığını duyurdu.

Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın mevcut durumu nedeniyle futbolcunun "mutsuz" olduğu, kulübün lig ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlarla "beklentilerin karşılanmaması" sebebiyle "hayal kırıklığı" yaşadığı vurgulandı.