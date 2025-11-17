Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ta krize dönüşen Rafa Silva gündemi, bir türlü tatlıya bağlanmadı.

Dün ise yeni bir boyut kazandı.

Milli ara sonrası önümüzdeki pazar günü evinde oynayacağı Samsunspor maçıyla Süper Lig’e dönecek siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı, dün sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne geldi.

DÜN 2 ANTRENMANA DA ÇIKMADI

Günün ilk antrenmanı salondaydı ve 32 yaşındaki futbolcu bu çalışmada yer almadı.

Rafa Silva, basına kapalı tesislerde akşam yapılan antrenmanda da sakatlıkları bulunan Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile birlikte yer almadı.

Portekizli oyuncunun ağrılarını gerekçe gösterdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından kriz arapsaçına döndü.

ARAPSAÇINA DÖNDÜ

Rafa Silva’nın ayrılma isteğini iletmesinin ardından Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, ortak basın toplantısı düzenleyerek taviz vermeyeceklerini açıklamış; Portekizli yıldızın menajerlik şirketi ise 21 maddelik bir bildiriyle ikiliye yanıt vermişti.

Tarafların kısa vadede ortak bir noktada buluşması ve krizin çözülmesi mümkün görünmüyor.

Ancak siyah-beyazlı yönetimin, bu sezon 16 maçta süre alıp 5 gol - 3 asistle skor katkısı yapan oyuncuyla ilgili yeni bir yol haritası belirlemeye çalıştığı ve bu konuda spor hukukçularından görüş alacağı belirtiliyor.

2 İHTİMAL VAR

Beşiktaş ile Rafa Silva arasındaki krizin nasıl çözüleceği merakla beklenirken ihtimaller gündeme geldi.

Bunlardan ilki taraflardan birinin sözleşmeyi feshetmesi.

Ancak Portekizli yıldız, yaptırımla karşı karşıya kalmamak için buna yanaşmıyor ve “Bırakın gideyim” diyor.

Yönetim 15 milyon euroya satmanın peşinde. Menajerlik şirketi ise bu rakamın, bedelsiz alınan bir oyuncu için çok olduğu görüşünde...