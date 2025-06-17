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Haber Merkezi

Futbol dünyasında oyuncuların zaman zaman stil değiştirdikleri birçok kez görülmüştür.

Onlardan biri de son olarak Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva tarafından hayata geçirildi.

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Beşiktaş adına bu sezonun yıldız ismi olan Silva, saç stilinde değişikliğe gitti.

SAÇLARINI ÖRDÜRDÜ

Silva'nın saçlarına ördürdüğü görüldü.

Sosyal medya hesabından yeni stilini paylaşan Silva, kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Rafa Silva'nın yeni stilini beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu.

İşte yeni Rafa Silva...