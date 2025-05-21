Rahmi Koç'tan Beşiktaş'a ziyaret

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Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi Koç, Beşiktaş'ın yaşayan en eski üyesi olarak biliniyor...

Aynı zamanda Divan Kurulu Üyesi de olan Koç, Beşiktaş'ta ikinci kez başkanlık seçimini kazanan Serdal Adalı'yı tebrik etmek için Tüpraş Stadyumu’ndaki kulüp binasında ziyaret etti.

ADALI'YA TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDU

Ziyarette, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreterleri Uğur Fora ile Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak da yer aldı.

Ziyarete ilişkin Beşiktaş'tan bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, ikilinin gelecek planlaması hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

"GELECEK PLANLAMASINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: