Real Madrid’in yeni 10 numarası Arda Güler olabilir

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’ndan sonra İspanya La Liga ekibi Real Madrid’den kesin olarak ayrılacağını açıklayan Luka Modric’in 10 numaralı formasına milli oyuncu Arda Güler talip.

Eflatun-beyazlı formayla son turnuvasına FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çıkacak olan 39 yaşındaki Hırvat yıldızın takımdan ayrıldığında 10 numaralı forması boşa çıkacak.

10 NUMARA ARDA'NIN OLABİLİR

İspanya devinde 10 numaralı formanın talibi çok olacakken, Arda Güler de bu isimlerin arasında yer alıyor.

Arda'nın Xabi Alonso’nun da gelişiyle birlikte bu sezon daha fazla süre alacağı düşünülüyor.

10 numaralı forma için ciddi adaylar arasında olan 20 yaşındaki milli oyuncu, bu sebeple Luka Modric’in takımdan ayrılışıyla forma numarasında değişikliğe gidebilir.

3 SEZONDA 3 FARKLI FORMA GİYEBİLİR

Real Madrid’deki ilk sezonunda 24 numaralı formayı giyen milli oyuncu, bu yıl da Federico Valverde’den boşalan 15 numaraları formayı terletmişti.

Arda Güler yeni sezonda da değişime giderse, 3 sezonda 3 farklı numarayla oynamış olacak.

"ARDA GÜLER BU YIL DAHA ÇOK OYNAYACAK"

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Xabi Alonso, Arda'nın gelecek sezon daha fazla forma şansı bulacağını açıklamıştı.

Xabi Alonso, şu ifadeleri kullanmıştı: