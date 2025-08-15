Recep Uçar: Beşiktaş'la oynayacaktık, ben geçen hafta oynamayacağımızı biliyordum

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Hazırlıkların devam ettiğini anlatan Uçar, bu sezonun zor geçeceğini, Gaziantep FK'nın özellikle hücum gücü yüksek bir takım olduğunu belirtti.

Takımın iskeletini oluşturan oyuncuların uzun süredir beraber oynadığını ifade eden Uçar, şunları dedi:

Geçen hafta da mağlup oldukları için buraya onlar da iyi bir netice almak için gelecekler. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama dediğim gibi amacımız kendi evimizde seyircimizin desteğiyle en iyi şekilde, iyi bir oyunla, herkesi memnun eden bir oyunla, iyi bir netice alıp yolumuza devam etmek.

"BEŞİKTAŞ'LA OYNAYACAKTIK"

Uçar, play-off sürecindeki takımlara kolaylık sağlanmasını uygun gördüğünü dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa'da da benzer örnekleri var ama her eleme aşamasında maçın iptal edilmesini de doğru olmadığını düşünüyorum. Beşiktaş'la oynayacaktık. Ben geçen hafta oynamayacağımızı biliyordum. Hatta hafta sonuna geçen haftadan hazırlık maçı planladık. Daha federasyon kararını açıklamadan. Bu takımların da inisiyatifine bırakılmış. Bir takımımız mesela istemedi. Onlar devam edecek. Ülkemizin belki en büyük handikap, bu sene yaşanan yabancı kontenjanı konusu. Bir karar açıklıyoruz, bir şey açıklıyoruz, arkasında durmuyoruz. Play-off turu nedeniyle maçlar tehir edilebilir. 'Onun dışında herhangi bir tehir talebinde bulunmayın' demeleri bence yeterlidir. Ben konuya bu şekilde bakıyorum.

"TAKIMIMIZIN ATMOSFERİ ÇOK İYİ ŞU ANDA"

Konyaspor'un yeni transferi Yhoan Andzouana da Gaziantep FK maçı öncesi güzel hazırlandıklarını belirterek, şunları dedi:

Takımımızın atmosferi çok iyi şu anda. Hocamızın bizden istediklerini yapmaya ve uygulamaya çalışıyoruz. Taraftarımızın karşısına çıkacağımız sezonun ilk maçını umarım galibiyetle sonuçlandırırız.

ANTRENMAN

Yeşil beyazlıların, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı taktik çalışmayla sona erdi.

Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıkları tamamlayacak.