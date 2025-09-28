Recep Uçar: Çok değerli bir galibiyet

Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaştığı Rams Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK DEĞERLİ BİR GALİBİYET"

Uçar, şu ifadeleri kullandı:

Kendi adıma kariyerimde unutamayacağım maçlardan birini oynadık aslında bu akşam. Geçen seneki evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı sonrası benzer bir şekilde yaklaşık 30-35 dakikayı 11'e 10 oynadığımız ve sonunda da bana göre harikulade bir galibiyet aldığımız bir oyun. Maçtan önce Başakşehir takımının bu ligin en değerli kadrolarından biri olduğunu, iyi bir oyunun, iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu, Avrupa'da aslında başarı için oluşturulan bir ekip olduğunu, kaliteli bir hocalarının olduğunu söylemiştim. Ama biz de kendi adımıza son iki haftada kaybettiğimiz Alanyaspor ve Galatasaray maçlarını aslında telafi etmek istiyorduk. Başlangıç olarak baktığımızda dengeli bir oyun vardı. İlk yarı oyunu kontrol eden bizdik. 16. dakikada Ndao'nun golüyle öne geçtik. Yakaladığımız başka pozisyonlar oldu. Geçiş pozisyonları, set oyununda pozisyonlar oldu. Değerlendiremedik. İlk yarının sonuna doğru her ne kadar Opoku kendi kalesine demişler ama bence Muleka'nın attığı harika bir golle 2-0 devreye girdik. İkinci yarıya onlar oyun formatında bir değişikliğe gittiler. Gerçekçi olmak gerekirse 57. dakikada bize yakışmayan bir gol yedik. Sonrasında oyuna tam hamle yaptığımız anda Enis Bardhi'nin oyundan atılması aslında maçı bizim adımıza çok zorlaştırdı. Ama son 30 dakika gerek oyuna giren oyuncular, gerek kulübe, gerek dışarıda bulunan oyuncularımızın desteğiyle kalemizi savunduk. Bence sadece kalemizi savunmadık. Belki şehrimizi savunur gibi savunduk. Çok değerli bir galibiyet.