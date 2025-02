Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORUZ"

Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"OPERASYON ÇEKEREK ELİMİZDEN ALDIKLARI 1 PUAN"

Uçar, şu şekilde konuştu:

Operasyon çekerek elimizden aldıkları 1 puan. Kime kızacağımız bilmiyorum. Ben kendi adıma her maçı kazanmak ya da hak ederek kaybetmek istemiyorum. Senelerdir yaşadığımız şey bu. Söylenecek çok bir şey yok. Her şeyi kaybediyoruz. Futbolun her şeyini kaybediyoruz. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Çok maça çıkarız, çok kaybederiz. Toplum olarak çok şey kaybediyoruz. Üzgünüm.