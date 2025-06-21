Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a Antony tavsiyesi

Sezon öncesi kanat transferi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta eski efsanelerinden Ricardo Quaresma'dan sürpriz bir transfer önerisi geldi.

Portekizli yıldız Quaresma, Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonu Real Betis'te kiralık olarak geçiren Manchester United futbolcusu Antony'yi transfer edilmesi için tavsiye etti.

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Brezilyalı kanat oyuncusunun yeteneğine dikkat çeken Quaresma, "Antony hem yetenekli hem de taraftarların seveceği türden hırslı bir oyuncu. Bu hırsını takım arkadaşlarına ve tribünlere de yansıtıyor. Kiralayabilirseniz harika bir transfer olur." dedi.

Piyasa değeri 35 milyon euro olan Antony, Real Betis'te 10 gol atıp, 5 asist gerçekleştirdi.

95 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ

Öte yandan Manchester United, Ağustos 2022’de Ajax’tan 95 milyon euroya satın aldığı Antony’yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Real Betis’e kiralamıştı.

QUARESMA'NIN KARİYERİ

2010 yılında Beşiktaş'a imza atan Quaresma, 2013 yılında Türkiye'den ayrılmış ardından 2015 yılında bir kez daha siyah-beyazlılara imza atmıştı.

Futboldan emekli olan Quaresma, Türkiye'de Kasımpaşa forması da giymişti.

Kariyerinde 684 maça çıkan Portekizli yıldız, 112 gol ve 166 gollük asist yapmıştı.