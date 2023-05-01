Rıdvan Dilmen: Muslera dolandırıldıktan sonra konsantrasyon problemi yaşıyor Galatasaray'ın konuk olduğu Beşiktaş'a 3-1 kaybettiği derbiyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Muslera, dolandırıldıktan sonra konsantrasyon problemi yaşıyor bence" dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Terim, kızı Buse Bahçekapılı, damadı Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu v Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin 'yüksek karlı gizli fon' vaadiyle dolandırıldığı ortaya çıkmıştı.

Tutuklanan banka müdürüyle ortak çalıştığı, elde edilen haksız kazancı yurt dışına transfer ettiği değerlendirilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.

Muslera'nın performansı düşüşe geçti

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği lider Galatasaray'ı 3-1 yendi.

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yendiği haftada sarı-kırmızılılar ezeli rakibine kaybederek puan farkının 3'e inmesine engel olamadı.

Yenilgide büyük pay sahibi ise Beşiktaş'ın ikinci golünde yanlış pas atan tecrübeli kaleci Fernando Muslera olarak gösterildi.

Tecrübeli file bekçisi geçen hafta oynanan ve 3-3 biten Fatih Karagümrük maçında da benzer bir pas hatası sonrasında takımına golü yedirmişti.

Rıdvan Dilmen: Muslera dolandırıldıktan sonra konsantrasyon problemi yaşıyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Muslera'nın form düşüklüğüne farklı bir açıdan eleştiri getirdi.

Birçok ünlü futbol ve spor adamının içerisinde yer aldığı dolandırıcılık operasyonunda milyonlarca lira kaptıran Uruguaylı kalecinin bu olaydan sonra konsantre olamadığını söyleyen Dilmen, yaşananları değerlendirdi.

TV8,5 kanalındaki Yüzde 100 Futbol programında konuşan Dilmen, "Muslera, dolandırıldıktan sonra konsantrasyon problemi yaşıyor bence" derken programın sunucusu Murat Kosova da "Kolay değil hocam. Düşünsenize bir anda tüm servetinizi kaybediyorsunuz. Çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.