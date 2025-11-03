Rıdvan Dilmen: Orkun'un hareketlerine dikkat etmesi lazım

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Maçın ardından yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadeleyi Sports Digitale'de değerlendirdi.

"ORKUN'DA FEVRİLİK VAR"

Dilmen, derbide kırmızı kart görerek maçın gidişatını değiştiren isim olan Orkun Kökçü hakkında konuştu.

Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesini eleştiren Dilmen, "Hemen kaptanlık verdiğiniz zaman tehlikeli olabiliyor, Orkun'da sahada kararları kabullenmeme durumu var onu görüyorum. Orkun'da fevrilik var ben görüyorum. Anlamsız kartlar gördüğü zaman kaptanlığı da sorgulanabilir." dedi.

"KAPTANIN SAKİNLEŞTİRMESİ LAZIM, ORKUN TAM TERSİ"

Sözlerine devam eden Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

Kaptan olmak, yazı tura gibi bir seçenek yapmak değildir. Kaptanın bir takımda bu hareketleri yapan bir oyuncuyu sakinleştirmesi lazım. Orkun tam tersi şu ana kadar. Tabii milli oyuncudur kalitesine bir şey diyemeyiz ama kaptanın hareketlerine dikkat etmesi gerekir.