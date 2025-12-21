Rıdvan Dilmen'den büyük övgü: Fenerbahçe 2 transfer yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17. ve son hafta maçında Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Kanarya'nın gollerini 27. dakikada Talisca, 34. dakikada Asensio ve 76. dakikada Jhon Duran attı.

Sarı-lacivertli takım böylece, devre arasını namağlup tek takım olarak tamamladı.

TALISCA VE FRED'İN PERFORMANSLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale isimli YouTube kanalında, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, Talisca ve Fred’in takımın ritmini yakalamasında belirleyici olduğunu vurguladı.

Dilmen, orta saha performansının kritik olduğuna işaret ederek Fred’in gelmesinin takım oyununu değiştirdiğini belirtti.

"FENERBAHÇE İKİ TRANSFER YAPTI"

Dilmen ayrıca Talisca ile de sistemin oturduğunu ifade etti.

Dilmen, "Maçların ilk yarısına böyle başlayan bir Fenerbahçe’yi uzun süredir görmüyorduk. Fred gelince oyun değişti, Talisca’yla sistem değişti. Fenerbahçe iki tane transfer yaptı: Talisca ve Fred." ifadelerini kullandı.

Dilmen ayrıca Fenerbahçe’nin geniş kadrosuna değinerek, gelecek transferlerin takımın kalitesini daha da artırması gerektiğini vurguladı: