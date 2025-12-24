Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Noel eleştirisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanına çıktı ve 2-1 galip geldi.

Karşılaşmanın ardından derbinin çarpıcı noktalarına değinen Rıdvan Dilmen, Sports Digitale ekranlarında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dilmen, Noel izni nedeniyle takımda yer almayan Ederson ve Jhon Duran'la ilgili karara tepki gösterdi.

"DİĞER OYUNCULARIN NOEL'İ YOK MU?"

Dilmen, 2 oyuncudan yola çıkarak Peki diğer oyuncuların Noel'i yok mu?' diye sordu.

Ünlü yorumcu, "Fenerbahçe’nin Afrika kupasına giden iki oyuncusu var, Beşiktaş’ın da Ndidi ve El Bilal gitti. Peki diğer oyuncuların Noel’i yok mu? Beşiktaşlıların yok mu? Peki nerden çıktı bu Duran ve Ederson izne çıkıyor, “daha önce söz verdik de…”? Böyle bir şey olmamalı, burada milyonlar kazanıyor bu oyuncular. Peki diğer oyuncuların bilinç altında “onlar gidiyor, ben buradayım” olur mu? Olur, hepimiz insanız sonuçta." şeklinde konuştu.

"ÖZEL DURUM VARSA HER OYUNCU İZNE ÇIKAR AMA BU FARKLI"

Dilmen, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı: