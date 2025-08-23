Abone ol: Google News

Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın Rangers'tan transfer ettiği Rıdvan Yılmaz, sağlık kontrolünden geçti.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 14:29
Beşiktaş, İskoç ekibi Rangers forması giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna kattı...

Genç oyuncu dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Bugün ise Rıdvan sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

SAĞLIK KONTROLLERİ TAMAMLANDI 

Detaylı kan tetkikleri yapılan 24 yaşındaki futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezonun ardından tekrar İstanbul'a döndü.

