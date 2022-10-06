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    Rigas Skola - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Temsilcimiz Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. maçında deplasmanda Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek.
    • 06.10.2022 - 11:22
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    Rigas Skola - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup A grubunda yer alan Başakşehir gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Letonya ekibi Rigas Skola'ya konuk olacak.

    A grubunda çıktığı iki maçıda farklı kazanan Başakşehir topladığı 6 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor.

    Temsilcimiz gruptaki ilk maçında İskoç ekibi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerken ikinci maçında sahasında Fiorentina'yı 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yaptı.

    Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde zirveye oynayan Başakşehir deplasmanda oynayacağı Rigas Skola maçınıda kazanmak istiyor.

    Peki Rigas Skola - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Rigas Skola - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Rigas Skola - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?

    Rigas Skola - Başakşehir maçı bugün saat 22.00'de Skonto Stadyumu'nda oynanacak.Mücadeleyi Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.Rigas Skola - Başakşehir mücadelesi EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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