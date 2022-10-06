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- Rigas Skola - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Rigas Skola - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 06.10.2022 - 11:22
UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup A grubunda yer alan Başakşehir gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Letonya ekibi Rigas Skola'ya konuk olacak.
A grubunda çıktığı iki maçıda farklı kazanan Başakşehir topladığı 6 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor.
Temsilcimiz gruptaki ilk maçında İskoç ekibi Hearts'ı deplasmanda 4-0 yenerken ikinci maçında sahasında Fiorentina'yı 3-0 yenerek müthiş bir başlangıç yaptı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'de ve UEFA Konferans Ligi'nde zirveye oynayan Başakşehir deplasmanda oynayacağı Rigas Skola maçınıda kazanmak istiyor.
Peki Rigas Skola - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Rigas Skola - Başakşehir maçı ne zaman oynanacak?
Rigas Skola - Başakşehir maçı bugün saat 22.00'de Skonto Stadyumu'nda oynanacak.Mücadeleyi Rumen hakem Radu Petrescu yönetecek.Rigas Skola - Başakşehir mücadelesi EXXEN ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak.