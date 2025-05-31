AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bu kadroyla yola devam etmesi halinde işlerin daha da kötü olabileceğini, tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'da sevinç, kendilerinde ise sıkıntılı bir süreç yaşandığını belirtti.

"BİZ MÜCADELE ETTİK"

Alanyaspor'un öz güvenle sahaya çıktığını anlatan Çalımbay, şunları dedi:

Biz mücadele ettik. Takımızda çok eksiklikler vardı. Ne yazık ki bazı oyuncularımız, kendi mazeretlerini gerekçe göstererek, bu önemli maça gelmediler, gelemediler. Kendilerine göre problemleri vardı. Ne olursa olsun buraya gelmeleri gerekiyordu. Onların da burada olması gerekiyordu.

"ACİLEN TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR"

Çalımbay, eldeki kadroyla, genç oyuncularla kim varsa sahaya sürdüklerini dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Moralsizlikten dolayı buraya sıkıntılı geldik ama elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak eğer Sivasspor bu şekilde, bu kadroyla yola devam ederse, işler daha da kötü olabilir. Bunun için acilen tedbir alınması gerekiyor.

"EKİBİMLE ELİMDEN GELEN TÜM GAYRETİ GÖSTERDİK"

Sivaslı olduğunu hatırlatan Çalımbay, ne zaman çağrı gelirse, elinden gelen yardımı koşa koşa yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Bu süreçte çağrıldığını ifade eden Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu: