Rizespor - Fenerbahçe - CANLI SKOR

GÜNCEL SKOR: RİZESPOR 2-4 FENERBAHÇE

78’ Gol… Rizespor 2-4 Fenerbahçe (En-Nesyri)

75' Rizespor'da Emrecan Bulut ve Rak Sakyi oyundan çıktı, Vaclav Jurecka ve Zeqiri oyuna dahil oldu.

74' Fenerbahçe'de En Nesyri, Jhon Duran yerine oyuna girdi.

71' Talisca, ceza sahası dışından kaleye şutunu attı. Kaleci Fofana topu çelmeyi başardı.

68' Fenerbahçe, Rizespor karşısında baskısını iyice artırdı.

65' Marco Asensio ceza sahasının dışından gelişine vurdu. Fenerbahçe skoru 3-2'ye getirdi.

65’ Gol… Rizespor 2-3 Fenerbahçe (Asensio)

63' Rizespor'da Qazim Laçi ikinci sarı kart ile kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

61' Rizespor'da Muhamed Buljubasic çıktı, yerine Olawoyin dahil oldu.

58' Anderson Talisca'nın golü ile skor 2-2 oldu.

58’ Gol… Rizespor 2-2 Fenerbahçe (Talisca)

57' Rizespor'da Qazim Laçi sarı kart gördü.

56' Mert Müldür ve Fred oyundan çıktı, Archie Brown ve Talisca oyuna dahil oldu.

55' Skor 2-1 oldu. Fred'in ceza sahası dışından vurduğu topu kaleci Fofana sektirdi. Asensio topu boş aplara yolladı.

55’ Gol… Rizespor 2-1 Fenerbahçe (Asensio)

52' İsmail Yüksek, Casper Hoejer Nielsen'e yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

49' Asensio'nun frikiği baraja çarpıp kornere gitti.

48' Samet Akaydın, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

47' Rizespor ikinci yarıya hızlı başladı. Ceza sahası içindeki tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Rizespor 2-0 Fenerbahçe

45' Fenerbahçe hızlı atakla etkili olma şansı yakaladı. Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde topu kaybetti.

43' Jayden Oosterwolde, topu sürdü ve ceza sahası dışından kaleyi denedi. Top üstten auta gitti.

38' Kerem Aktürkoğlu'nun uzaklardan denediği şut kaleci Fofana'da kaldı.

35' Kornerde ceza sahası dışına seken topa Fred gelişine vurdu. Kaleci Fofana inanılmaz bir kurtarış yaptı!

33' Levent Mercan, ceza sahası dışından bir şut çıkardı. Top savunmaya çarpıp dışarı gitti.

32' Kerem Aktürkoğlu sol kanattan kaleyi düşündü, top savunmaya çarpıp yan ağlarda kaldı.

30' Köşe vuruşunda Emrecan kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

29' Rizespor, köşe vuruşu kullanacak.

27' Köşe vuruşunda Jhon Duran kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

26' Fenerbahçe baskısını oldukça artırdı. Korner Fenerbahçe'nin.

24' Jhon Duran topu kaptı ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu yaptı Fofana topu kornere çeldi.

23' Fenerbahçe, oyunu rakip yarı alana yıktı. Pas yapıyorlar.

22' Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu ile frikikten etkili geldi. Kaleci Fofana topu güçlükle çeldi.

19' Fenerbahçe, Rizespor yarı alanında boşluk arıyor.

15' Qazim Laçi frikikten mükemmel bir vuruş yaptı. Top ağlara gitti, Ederson kıpırdayamadı bile. Skor 2-0 oldu.

15’ Gol… Rizespor 2-0 Fenerbahçe (Laçi)

14' Rizespor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

12' Bu dakikalarda oyunda kontrolün sahibi Rizespor.

9' Rizespor, hızlı ataklarla Fenerbahçe kalesini zorluyor.

7' Hakem golü verdi. Maçta skor Rizespor lehine 1-0.

6' Rizespor, Ali Sowe ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçeli oyuncular itirazda bulunuyor.

6’ Gol… Rizespor 1-0 Fenerbahçe (Sowe)

5' Milan Skriniar bir sakatlık geçiriyor.

4' İki takım da oyunu rakip yarı alana yıkma uğraşında.

2' Maç, iki takımın kontrollü oyunuyla başladı.

1' Maç başladı.