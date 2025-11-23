Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

- Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Rizespor'a konuk olacak.
Müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.
Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak.
Raşit Yorgancılar da maçın 4. hakemi olacak.
VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA
Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya görev yapacak.
Yankaya'ya, AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.