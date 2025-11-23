Abone ol: Google News

Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu

Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacak Rizespor - Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 13:10
Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Özgür Yankaya oldu
  • Rizespor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.
  • Maçın hakemliğini Çağdaş Altay yapacak, yardımcıları Süleyman Özay ve Candaş Elbil olacak.
  • AVAR'da Anıl Usta, Yankaya'ya eşlik edecek.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Rizespor'a konuk olacak.

Müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak.

Raşit Yorgancılar da maçın 4. hakemi olacak.

VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA

Rizespor - Fenerbahçe karşılaşmasının VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya görev yapacak.

Yankaya'ya, AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.

