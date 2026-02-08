Rizespor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

- Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.
- Maç 17.00'de Rize Stadı'nda, Ozan Ergün'ün yönetiminde BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
- Ligde lider olan Galatasaray, 49 puanla Fenerbahçe'nin 3 puan önünde, Rizespor ise 20 puanla 12. sırada bulunuyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.
Rize Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Sagnan, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Olawoyin, Mihaila, Sowe
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen
İKİ TAKIMIN LİGDEKİ KONUMLARI
Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 20 müsabakada 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, topladığı 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.
Ligde 4 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyeti bulunan Rizespor ise 20 puanla 12. sırada yer alıyor.
İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasında oynanan maç, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.