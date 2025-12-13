Rizespor, üç golle üç puanı aldı Süper Lig'in 16. hafta maçında Rizespor, sahasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Göster Hızlı Özet Rizespor, Süper Lig'in 16. haftasında Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Rizespor'un gollerini Qazim Laçi, Samet Akaydin ve Ali Sowe kaydetti.

Bu galibiyetle Rizespor'un puanı 18'e yükseldi, Eyüpspor ise 13 puanda kaldı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Süper Lig'in 16. hafta maçında Rizespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Çaykur Rizespor, 3-0'lık skorla kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 45+2. dakikada penaltıdan Qazim Laçi, 52. dakikada Samet Akaydin ve 81. dakikada Ali Sowe kaydetti. UÇAR, İLK GALİBİYETİNİ ALDI Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Karadeniz ekibiyle çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı (1B, 1G). Bu sonucun ardından Rizespor, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verirken puanını 18'e yükseltti. Eyüpspor ise 13 puanda kaldı. Süper Lig'in gelecek haftasında Rizespor, Beşiktaş deplasmanına gidecek. Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eshspor Haberleri Marcquise Reed'den Avrupa kıyaslaması

Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında 217 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor ile Beşiktaş, 142. kez rakip olacak