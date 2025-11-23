Rizespor'dan Fenerbahçe maçı sırasında tepki!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Rize Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen 5-2 kazandı.

RİZESPOR'DAN TEPKİ

Rizespor, Fenerbahçe maçı sırasında sosyal medyadan tepki gösterdi.

Skor 2-2 iken Qazim Laçi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Rizespor, "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." paylaşımı yaptı.

Paylaşımda ise bir süpürge ve 'Neyi temizliyorsunuz?' görseli yer aldı.

BİR PAYLAŞIM DAHA

Öte yandan maç sonu bir paylaşım daha yapan Rizespor, hakem Çağdaş Altay'a gönderme yaparak "Çağdaş futbola ayak uyduramadığımız için Türk futbolundan özür dileriz." ifadelerini kullandı.