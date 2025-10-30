Rizesporlu Modibo Sagnan'dan akrep vuruşu

- Rizesporlu Modibo Sagnan, antrenmanda akrep vuruşuyla gol attı.
- Bu gol, Rizespor'un sosyal medya hesaplarından paylaşılınca beğeni topladı.
- Paylaşımda, efsane kaleci Rene Higuita'ya atıfta bulunuldu.
Kolombiyalı efsane kaleci Rene Higuita, futbol literatürüne yıllar önce 'akrep vuruşunu' soktu.
Higuita, tarihler 1995'i gösterdiğinde Kolombiya'nın Wembley'de İngiltere ile oynadığı hazırlık maçında yaptığı akrep vuruşuyla tarihe geçmişti.
Yıllar boyunca hafızalara kazınan vuruşu, son olarak Rizesporlu Modibo Sagnan da denedi.
HIGUITA'NIN AKREP VURUŞUNU YAPTI
Sagnan, Rizespor antrenmanında takım arkadaşının yaptığı ortayı akrep vuruşuyla ağlara gönderdi.
Rizespor'un sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüye ise beğeni ve yorum yağdı.
İşte Sagnan'ın yaptığı akrep vuruşu...