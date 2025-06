Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'da Macar futbolcu Roland Sallai, bu sezonki performansları, gelecek planları ve sarı-kırmızılılardaki ortam hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"SEZON BOYUNCA İYİ İŞ ÇIKARDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Zor bir sezon geçirdiklerini söyleyen Sallai, şu ifadeleri kullandı:

"UZUN YILLAR BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Gelmeden önce Galatasaray hakkında çok iyi şeyler duyduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, şu şekilde konuştu:

AİLE ORTAMI

Sarı-kırmızılılardaki aile ortamının nasıl olduğuyla ilgili sorulan soruya Macar futbolcu, şöyle cevap verdi:

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'de 25. şampiyonluğu kazanan ve 5. yıldızı takan kadroda yer almasıyla tarihe geçtiğinin hatırlatılması üzerine Roland Sallai, şu açıklamada bulundu:

Harika bir his. Böyle olduğunu gelmeden de biliyordum. Ligi aldığımız zaman tarihe geçeceğimizi söylemiştim takım arkadaşlarıma. Başardığımız için harika hissediyorum. Bizim kulüp kültürümüzde şöyle bir şey var; bunu tekrar yapmak istiyoruz. Önümüzdeki sezon da şampiyon olmak istiyoruz. Her sezon şampiyonluk için mücadele etmek istiyoruz.

"İLK KUPA KAZANAN MACAR FUTBOLCU OLDUĞUMU BİLİYORDUM"

Sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Macar futbolcusu olmasıyla alakalı da Sallai, şunları dedi:

"HERKES BİZİ YENMEK İSTİYOR"

Almanya ve İtalya'da da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in kalitesiyle ilgili şunları söyledi:

"HER MAÇ ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Sezon içinde tek bir dönüm noktası olmadığını ve her müsabakanın kendileri adına önem arz ettiğini aktaran Roland Sallai, şu şekilde konuştu:

Herhangi bir maçı söylemek istemiyorum. Her maç çok önemliydi. Çünkü şampiyon olmak için sürekli odaklanmamız gerekiyor, her zaman yüzde 100 kendinizi vermeniz gerekiyor. Dönüm noktası yoktu diyebilirim, her zaman dönüm noktasıydı. Her maçta kendimizi vermemiz, kazanmamız gerekiyordu. Neredeyse bütün maçları kazanmanız lazım ki şampiyonluk olabilesiniz. Biz de bunu başardık.