Ronaldinho'dan duygusal itiraf: Ben ne zaman yaşlandım...

Barcelona ve futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Ronaldinho, kariyerinin en özel dönemlerinden biri olan Barcelona günlerine dair duygusal açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı efsane, zamanın ne kadar hızlı geçtiğine inanamadığını dile getirerek, bazı geceler yatağa yattığında yaşlandığını fark edemediğini söyledi.

Ronaldinho, "Bazı geceler yatağa yattığımda zamanın nasıl bu kadar çabuk geçtiğini anlamıyorum! Ne ara yaşlandım ben?" ifadelerini kullandı.

ESKİ FUTBOL EFSANESİ RONALDINHO'DAN DUYGUSAL SÖZLER

Ronaldinho, özellikle Camp Nou'da cumartesi günleri sahaya çıktığı anları ve Barcelona formasıyla oynadığı La Liga maçlarını asla unutmadığını vurguladı.

Efsane futbolcu, Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico'ların da hafızasında silinmez bir yer tuttuğunu belirterek, bu karşılaşmaların hayatındaki en özel anlardan biri olduğunu ifade etti.

"BARÇA'DA DÜNYANIN EN MUTLU İNSANIYDIM"

Barcelona'da forma giydiği dönemde dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyleyen Ronaldinho, "Barça'da oynadığım dönemde dünyanın en mutlu insanıydım. Sadece bu renkler altında futbol oynamak istiyordum. İnsanlar her çalımda, her röveşatada ya da rabonada beni alkışladığında… Bu bambaşka, büyülü bir histi." diye konuştu.

"O GÜZEL GÜNLERİ DÜŞÜNÜNCE AĞLIYORUM"

Ronaldinho, "Tarihin en büyük kulübüyle yaşadığım o anları düşündüğümde, özlemden ağlıyorum." sözleriyle duygularını paylaştı.

Brezilyalı yıldız, Barcelona'ya olan bağlılığını ise şu sözlerle noktaladı:

"Ölene kadar kalbim Barcelona'ya ait olacak."