Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou'yu kadrosuna kattı

Samsunspor, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kouadou Jaures Assoumou ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 19:20
  • Samsunspor, 23 yaşındaki Kouadou Jaures Assoumou ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'ten transfer edilen oyuncu sol kanatta görev yapıyor.
  • Transfere dair açıklama kırmızı-beyazlı kulüpten geldi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Karadeniz temsilcisi, Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou ile anlaştı.

SÖZLEŞME 4.5 YILLIK

Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kouadou Jaures Assoumou ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

