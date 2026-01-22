Samsunspor, Kouadou Jaures Assoumou'yu kadrosuna kattı

- Samsunspor, 23 yaşındaki Kouadou Jaures Assoumou ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'ten transfer edilen oyuncu sol kanatta görev yapıyor.
- Transfere dair açıklama kırmızı-beyazlı kulüpten geldi.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Karadeniz temsilcisi, Fransa Ligue 2 takımı ESTAC Troyes'te forma giyen Kouadou Jaures Assoumou ile anlaştı.
SÖZLEŞME 4.5 YILLIK
Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, City Group bünyesindeki ESTAC Troyes kulübünden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kouadou Jaures Assoumou ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.