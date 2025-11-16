Ronaldo’suz Portekiz Ermenistan’ı 9-1’le geçti: Fernandes ve Neves’ten hat-trick şov

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu’nun son haftasında Portekiz, Cristiano Ronaldo’nun cezası nedeniyle forma giymediği karşılaşmada Ermenistan’ı adeta gole boğdu. Dragao Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 9-1’lik tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

FERNANDES VE NEVES’TEN DUBLE HAT-TRICK

Portekiz’in yıldızları geceye damgasını vurdu. Bruno Fernandes: 45+3, 52 ve 72 ve Joao Neves: 30, 41 ve 81'de attıkları üçer golle takımın farklı galibiyetinde başrolü oynadı.

Karşılaşmanın diğer gollerini ise, 7’ Veiga, 28’ Gonçalo Ramos, 90+2’ Conceicao tarafından kaydedildi.

Ermenistan’ın tek golü ise 18. dakikada Spertsyan’dan geldi.

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI BİLETİNİ KAPTI

Bu sonuçla Portekiz puanını 13’e yükselterek grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Ermenistan ise yalnızca 3 puanla grubu alt sıralarda bitirdi.