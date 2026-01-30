Rumen basını, Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı: Türkleri durdurduk UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan FCSB, turnuvaya veda etti. Romanya basını ise FCSB'nin Fenerbahçe karşısında zafere çok yaklaştığını ve onurlu bir şekilde elendiklerini yazdı.

Göster Hızlı Özet FCSB, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalıp elendi.

Rumen basını, FCSB'nin mücadeleyi onurlu bir şekilde tamamladığını yazdı.

Fenerbahçe, play-off biletini alırken, FCSB turnuvaya veda etti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanırken sarı-lacivertliler ilk 24'te kalmayı başararak play-off bileti aldı, FCSB ise turnuvaya veda etti. Maçın ardından FCSB-Fenerbahçe karşılaşması, Rumen basınında geniş yer buldu. İşte Romanya medyasından FCSB-Fenerbahçe maçı yorumları… Digi24: 'AVRUPA MACERASI SONLANDI' "Bükreş ekibi FCSB, perşembe akşamı Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında evinde Türk takımı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-mavili ekip, Avrupa sezonunu 7 puanla 27. sırada tamamlayarak grup aşamasının ardından turnuvadan elendi." Digi Sport: 'ROMANYA ŞAMPİYONU ELENDİ' "FCSB, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı ve elendi. Büyük fırsatları değerlendiremeyen FCSB'ye beraberlik hiç yardımcı olmadı." GSP: 'FENERBAHÇE'Yİ ALT EDEMEDİ' "FCSB birçok anda taraftarların beklediği futbolu sergiledi, ancak bitirici vuruşlara yeterince önem vermemeleri onları galibiyetten mahrum bıraktı. Avrupa Ligi grup aşamasındaki son maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan FCSB, ligi 27. sırada tamamladı." Sport: 'ŞAMPİYON TÜRKLERİ DURDURMAYI BAŞARDI' "FCSB ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son maçında 90 dakika sonunda 1-1'lik skorla berabere kaldı." Golazo: 'ONURLU ÇIKIŞ' "FCSB, Avrupa macerasının sonunda Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir zafere çok yaklaştı." Fanatik Ro: 'BAŞIMIZ DİK ŞEKİLDE TURNUVADAN AYRILDIK' "FCSB, Avrupa Ligi grup aşamasının son turunda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak turnuvayı 27. sırada tamamladı." ProSport: 'ACI BİR FİYASKO' "FCSB, Fenerbahçe'den daha iyi oynadı, bir sürü fırsatı kaçırdı ve Avrupa Ligi macerasını beraberlikle sonlandırdı." Eshspor Haberleri Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi geliri ortaya çıktı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Dominik Livakovic...