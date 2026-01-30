Rumen basını, Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı: Türkleri durdurduk

Abone ol: Google News

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan FCSB, turnuvaya veda etti. Romanya basını ise FCSB'nin Fenerbahçe karşısında zafere çok yaklaştığını ve onurlu bir şekilde elendiklerini yazdı.

30.01.2026
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanırken sarı-lacivertliler ilk 24'te kalmayı başararak play-off bileti aldı, FCSB ise turnuvaya veda etti.

Maçın ardından FCSB-Fenerbahçe karşılaşması, Rumen basınında geniş yer buldu.

İşte Romanya medyasından FCSB-Fenerbahçe maçı yorumları…

Digi24: 'AVRUPA MACERASI SONLANDI'

"Bükreş ekibi FCSB, perşembe akşamı Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında evinde Türk takımı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-mavili ekip, Avrupa sezonunu 7 puanla 27. sırada tamamlayarak grup aşamasının ardından turnuvadan elendi."

Digi Sport: 'ROMANYA ŞAMPİYONU ELENDİ'

"FCSB, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı ve elendi. Büyük fırsatları değerlendiremeyen FCSB'ye beraberlik hiç yardımcı olmadı."

GSP: 'FENERBAHÇE'Yİ ALT EDEMEDİ'

"FCSB birçok anda taraftarların beklediği futbolu sergiledi, ancak bitirici vuruşlara yeterince önem vermemeleri onları galibiyetten mahrum bıraktı. Avrupa Ligi grup aşamasındaki son maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan FCSB, ligi 27. sırada tamamladı."

Sport: 'ŞAMPİYON TÜRKLERİ DURDURMAYI BAŞARDI'

"FCSB ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son maçında 90 dakika sonunda 1-1'lik skorla berabere kaldı."

Golazo: 'ONURLU ÇIKIŞ'

"FCSB, Avrupa macerasının sonunda Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir zafere çok yaklaştı."

Fanatik Ro: 'BAŞIMIZ DİK ŞEKİLDE TURNUVADAN AYRILDIK'

"FCSB, Avrupa Ligi grup aşamasının son turunda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak turnuvayı 27. sırada tamamladı."

ProSport: 'ACI BİR FİYASKO'

"FCSB, Fenerbahçe'den daha iyi oynadı, bir sürü fırsatı kaçırdı ve Avrupa Ligi macerasını beraberlikle sonlandırdı."

