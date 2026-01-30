Rumen basını, Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı: Türkleri durdurduk

- FCSB, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalıp elendi.
- Rumen basını, FCSB'nin mücadeleyi onurlu bir şekilde tamamladığını yazdı.
- Fenerbahçe, play-off biletini alırken, FCSB turnuvaya veda etti.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya'nın FCSB ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlanırken sarı-lacivertliler ilk 24'te kalmayı başararak play-off bileti aldı, FCSB ise turnuvaya veda etti.
Maçın ardından FCSB-Fenerbahçe karşılaşması, Rumen basınında geniş yer buldu.
İşte Romanya medyasından FCSB-Fenerbahçe maçı yorumları…
Digi24: 'AVRUPA MACERASI SONLANDI'
"Bükreş ekibi FCSB, perşembe akşamı Avrupa Ligi grup aşamasının son maçında evinde Türk takımı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-mavili ekip, Avrupa sezonunu 7 puanla 27. sırada tamamlayarak grup aşamasının ardından turnuvadan elendi."
Digi Sport: 'ROMANYA ŞAMPİYONU ELENDİ'
"FCSB, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı ve elendi. Büyük fırsatları değerlendiremeyen FCSB'ye beraberlik hiç yardımcı olmadı."
GSP: 'FENERBAHÇE'Yİ ALT EDEMEDİ'
"FCSB birçok anda taraftarların beklediği futbolu sergiledi, ancak bitirici vuruşlara yeterince önem vermemeleri onları galibiyetten mahrum bıraktı. Avrupa Ligi grup aşamasındaki son maçında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan FCSB, ligi 27. sırada tamamladı."
Sport: 'ŞAMPİYON TÜRKLERİ DURDURMAYI BAŞARDI'
"FCSB ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son maçında 90 dakika sonunda 1-1'lik skorla berabere kaldı."
Golazo: 'ONURLU ÇIKIŞ'
"FCSB, Avrupa macerasının sonunda Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir zafere çok yaklaştı."
Fanatik Ro: 'BAŞIMIZ DİK ŞEKİLDE TURNUVADAN AYRILDIK'
"FCSB, Avrupa Ligi grup aşamasının son turunda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak turnuvayı 27. sırada tamamladı."
ProSport: 'ACI BİR FİYASKO'
"FCSB, Fenerbahçe'den daha iyi oynadı, bir sürü fırsatı kaçırdı ve Avrupa Ligi macerasını beraberlikle sonlandırdı."