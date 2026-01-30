Galatasaray'a Juventus çıktı: Akıllara Wesley Sneijder'in golü geldi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın da rakibi belli oldu.

Buna göre temsilcimizin rakibi İtalyan ekibi Juventus oldu.

AKILLARA 2013'TEKİ EŞLEŞME GELDİ

Galatasaray'ın Juventus'la eşleşmesi sonrası akıllara 2013'te oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesini getirdi.

O dönem tarihler 11 Aralık 2013'ü gösterdiğinde oynanan mücadelede sahneye 85. dakikada Wesley Sneijder çıkmıştı.

SNEIJDER SON DAKİKADA ATMIŞTI

Sarı-kırmızılılar yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede Sneijder'ın golüyle Juventus'u 1-0 yenerek bir üst tura yükselmişti.

Juventus o dönem aldığı yenilgiyle grubu 6 puanda kapatarak Şampiyonlar Ligi'nde üst tur şansını kaybetmişti.