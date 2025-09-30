Ryan Babel, Liverpool'dan 2 futbolcuyu işaret etti: Dikkat edilmeli...

Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Liverpool maçı öncesi, kariyerinde iki takımın da formasını giyen Ryan Babel, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

Babel, maçın her sonuca açık olduğunu belirtti.

Babel, "Galatasaray her zaman zorlu bir rakiptir çünkü çok iyi bir kadrosu var ve sezona çok iyi başladı. Frankfurt karşısında istenmeyen bir sonuç alındı ama RAMS Park'ta oynanacak maçlar her rakip için çok zordur." dedi.

"TÜRK TARAFTARLARI GÖRDÜĞÜNÜZDE ANLIYORSUNUZ"

RAMS Park ile Anfield'ı kıyaslayan Babel, "Atmosferleri arasında farklar var. İki stadyum da eşsiz. İngilizler kesinlikle futbola çok tutkulu ama Türk taraftarların tutkusunu gördüğünüzde hiç kimsenin onlar gibi olmadığını anlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

2 İSME DİKKAT ÇEKTİ: ÖNLEM ALINMALI

Galatasaray'ın Isak ve Gravenberch'e dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Ryan Babel, "Bence Galatasaray Isak'a dikkat etmeli. Henüz yüzde 100 hazır değil ama çok tehlikeli bir oyuncu. Aynı zamanda Gravenberch gibi orta sahayı domine eden ve sezona çok iyi başlayan bir oyuncu da var. Böyle futbolcuların değeri çok bilinmez çünkü biz genelde golcüler hakkında konuşuruz ancak çoğunlukla orta saha oyuncuları maçı kontrol eder. Galatasaray kesinlikle Gravenberch'e dikkat etmeli." şeklinde konuştu.