Sadettin Saran: Dün yaşananlar camiamızı şaşırttı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15’inci haftasında deplasmanda Başakşehir’in konuğu olacak.

Sarı-lacivertli ekipte başkan Sadettin Saran, karşılaşma öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Saran, dün Galatasaray’ın Samsunspor’u konuk ettiği karşılaşmanın son dakikasında meydana gelen penaltı pozisyonuyla ilgili federasyon yetkilileriyle görüştüklerini ifade etti.

"CAMİAMIZI ÇOK ŞAŞIRTTI"

Saran, "Biz seçim zamanında tekmeye kafayla giren, yerlerde yatmayacak, spor ahlakıyla mücadele edecek bir takım kuracağız dedik. Bunu da büyük ölçü de gerçekleştirdik. Fakat dün yaşananlar bütün camiamızı hem çok şaşırttı hem çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz da. Bu, Türk sporu için çok kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben, sayın başkan ile iletişim halindeyim. Kendisinin dönünce gerekeni yapacağına, doğrusunu yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.