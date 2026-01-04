Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin idmanını takip etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe 6 Ocak Salı akşamı Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda oynayacağı Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünü Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.

İDMANDAN NOTLAR

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti.

Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.

FENERBAHÇE, ADANA'YA GİDECEK

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana’ya gidecek.

SARAN'DAN MUSABA'YA: "BERABER ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Öte yandan sarı-lacivertlilerin resmi hesabından Saran'ın Samsunspor'dan kadroya katılan Anthony Musaba'yla bir araya geldiği anlar paylaşıldı.

Saran, Musaba'ya "Hoş geldin. Dinle bak, sen bizim için çok önemli bir transfersin. Beraber şampiyon olacağız. Sana güveniyorum. Lüften biz bir aileyiz. Benim de eski bir sporcu olduğumu biliyor musun? Hep beraber başaracağız" açıklamasını yaptı.