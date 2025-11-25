Sadettin Saran ile Marco Asensio arasında gülümseten diyalog Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de, Başkan Sadettin Saran ile İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun konuşması dikkat çekti.

Göster Hızlı Özet Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 yendi ve Sadettin Saran oyuncuları kutladı.

Saran, maçın yıldızı Marco Asensio ile eğlenceli bir diyalog yaşadı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 2-0'dan geri gelip 5-2 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından İstanbul'a dönüş uçağında oyuncuları tek tek tebrik etti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Saran, 2 golle karşılaşmanın yıldızı olan Marco Asensio ile gülümsetici bir diyalog gerçekleştirdi. BAŞKAN SARAN SORDU: BU VURUŞU BİLEREK Mİ YAPTIN? Saran, ceza sahası dışından yerden sektirerek attığı golü sorup, "Topa vurduğunda önce aşağı, sonra yukarı gitti. Bunu bilerek mi yaptın?" dedi. "EVET, TABİİ Kİ" İspanyol hücumcu, "Evet, tabii ki" yanıtını verdi. Saran, ''Gerçekten mi?'' diye sorunca Asensio, ''Evet, evet'' söyleminde bulundu.

