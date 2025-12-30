Sadettin Saran, olağanüstü kongreye gitmeyi düşünüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Saran, daha sonra ise başkanlığı devraldığı Ali Koç ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirmişti.

Koç'un yaşanan adli süreç hakkında Saran'a kongre çağrısı yaptığı ileri sürüldü.

KOÇ'UN ÖNERİSİNİ DÜŞÜNÜYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun 26 Aralık'ta yaptığı habere göre; Sadettin Saran, Ali Koç'un yaptığı olağanüstü kongre önerisini düşünüyor.

Ali Koç, sürecin başından beri Sadettin Saran'ın yanında ve kendisine destek oluyor.

CİDDİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYOR

Sabuncuoğlu'nun bugün yaptığı haberde ise, Saran ve ekibinin, olağanüstü kongre konusunu kendi içlerinde tartışmaya ve ciddi bir şekilde değerlendirmeye devam ettiği belirtildi.

CAMİADAN DESTEK

Milliyet'te yer alan habere göre, hem camianın hem de teknik heyet ile futbolcuların ise sarı-lacivertli kulübün patronunun görevine devam etmesi gerektiğini savunduğu, Saran’ın da karar aşamasında olduğu bildirildi.

Seçim döneminde "1,5 yıl sonra bu takımı şampiyon yapamazsam" giderim diyen Sadettin Saran’ın lig yarışının en kritik döneminde, üstelik transfer çalışmalarının hız kazandığı bir süreçte geri adım atmaması gerektiğini düşünen yönetici arkadaşları ve yakın çevresi, başkanın nasıl bir tavır takınacağına odaklandı.

TEDESCO DA GELİŞMELERİ TAKİPTE

Samandıra’da yakalanan pozitif çalışma ortamından memnun olan oyuncuların da sarı-lacivertli kulübün patronuna sonuna destek verdikleri ifade edildi.

Saran ile iyi bir iletişim kuran Teknik Direktör Tedesco’nun da gelişmeleri yakından takip ettiği kaydedildi.

BU HAFTA NETLİK KAZANACAK

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın bu hafta kararını vermesi ve sarı-lacivertlilerdeki olağanüstü kongre durumunun netlik kazanması bekleniyor.

21 EYLÜL'DE BAŞKAN OLDU

21 Eylül'de gerçekleşen Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa Sadettin Saran seçilmişti.

Ali Koç'la yarışan Saran, toplam 12 bin 325 oy olarak başkan olmuştu.