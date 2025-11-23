Sadettin Saran: Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Rizespor karşısında 2-0 geriye düşerken sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, kazandıkları Rizespor maçı sonrası konuştu.

"TARAFTARIMIZ OLMADAN ŞAMPİYON OLAMAYIZ"

Saran, "Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, onları seviyoruz. Çok güzel bir galibiyet aldılar. Taraftarımız olmadan şampiyon olamayız, onları seviyoruz. Oyuncularımızı seviyoruz, gördünüz nasıl mücadele ettiler." dedi.

DERBİ YANITI

"Derbi maçının hakemi için bir şey söylemek ister misiniz?" şeklindeki soruya Saran, "Hayırlı geceler." cevabını verdi.

FENERBAHÇE, GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Sarı-lacivertliler, 14. haftada 1 Aralık Pazartesi günü derbide Galatasaray ile evinde karşılaşacak.