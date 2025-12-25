Sadettin Saran'dan adliye sonrası ilk fotoğraf

- Sadettin Saran, uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
- Serbest kaldıktan sonra kulüp binasına geçen Saran, taraftarlar ve kulüp çalışanları tarafından karşılandı.
- Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Saran'la çektiği bir fotoğrafı "Çalışmalarımıza devam" ifadeleriyle paylaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Sadettin Saran 'uyuşturucu madde temin etme', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından gözaltına alınmıştı.
Şüpheli Saran, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
KULÜP BİNASINA GEÇTİ
Adliye ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Saran, Savcılıkta yaklaşık 2 saat süren ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe pazartesi ve perşembe günleri belirlenen yerlere 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
Saran serbest bırakılmasının ardından kulüp binasına geçti.
Saran burada kulüp çalışanları ve taraftarlar tarafından karşılandı.
"ÇALIŞMALARA DEVAM"
Kulüp binasına geçen Saran'la ilgili Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'ndan bir paylaşım geldi.
Torunoğulları, Sadettin Saran'la yaptığı paylaşımda "Çalışmalarımıza devam" ifadelerini kullandı.