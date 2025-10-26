Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler! Biz hak yemeyiz

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 27 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maç öncesi etkinlikte bulundu.

Saran, Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği'nde düzenlenen Cumhuriyet Balosu'na katıldı.

Kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-1 yendiği maça gönderme yaptı.

"BİZ HAK YEMEYİZ"

Saran, "Bugün maçta olanları maalesef tüm Türkiye izledi. Benim en gurur duyduğum şeylerden birisi bizim hiçbir futbolcumuzun dokunulmazlığı yok. Olamaz da. Biz Fenerbahçeliyiz. Biz sahaya çıkarız kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz. Yeneriz, yeniliriz ama biz hak yemeyiz." ifadelerini kullandı.