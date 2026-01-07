Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun

- Fenerbahçe, Süper Kupa maçında Samsunspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dönüş yolunda oyuncularla sohbet ederken Oğuz Aydın'a takıldı.
- Saran'ın "Sola niye vermiyorsun lan?" sözü sosyal medyada gündem oldu.
Sarı-lacivertli ekip, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak finalde Galatasaray ile karşılaşacak.
DÖNÜŞ YOLUNDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG
Müsabakanın ardından bu kez, saha dışındaki bir diyalog konuşulmaya başlandı.
Maç sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda futbolcularla sohbet eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, genç futbolcu Oğuz Aydın ile arasında geçen konuşmayla gündeme geldi.
"SOLA NİYE VERMİYORSUN LAN?"
Saran'ın, Oğuz Aydın'a dönerek söylediği sözler şu şekilde aktarıldı:
Sadettin Saran: "Aferin Oğuz, iyi oynadın. Sola niye vermiyorsun lan?"
Oğuz Aydın: "Vurmak istedim."
Kısa sürede yayılan diyalog, sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.