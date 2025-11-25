Sakaryaspor, 3 haftadır galip gelemiyor 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, son olarak İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı ve galibiyet özlemini 3 maça taşıdı.

Göster Hızlı Özet Sakaryaspor, İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Yeşil-siyahlı takım, ligin 14. haftasında 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

Sakaryaspor, ligin 15. haftasında sahasında Ümraniyespor'u yenmeyi hedefliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3 berabere kalan Sakaryaspor'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sezona deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakarya temsilcisi, sahasında Iğdır FK'yı 3-2 yendi. Bodrum FK'ya deplasmanda 3-1, içeride Boluspor'a 4-1 mağlup olan Sakaryaspor, dışarıda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Amed Sportif Faaliyetleri'i sahasında 2-1'lik skorla geçen yeşil-siyahlı takım, deplasmanda Pendikspor'a 4-1, Sivasspor'a ise hükmen 3-0 mağlup oldu. TEK GALİBİYET SERİSİ Konuk olduğu Sarıyerspor'u 2-1, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-0 mağlup eden Sakaryaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tek galibiyet serisini elde etti. Sakarya temsilcisi, deplasmanda Vanspor ve konuk ettiği Serikspor'a 3-2'lik skorlarla yenildi. Sakaryaspor, ligin 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3 beraber kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Yeşil-siyahlı takım, ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 13. sırada bulunuyor. Sakaryaspor, ligin 15. haftasında sahasında 16. sıradaki Ümraniyespor'u yenerek üst sıralamaya çıkmayı hedefliyor. Eshspor Haberleri Trabzonspor'da Edin Visca, ameliyat edildi

