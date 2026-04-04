Sakaryaspor - İstanbulspor maçında kazanan yok

1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Sakaryaspor, 23. dakikada Poyraz Yıldırım'ın golüyle öne geçti.

İstanbulspor, 45+1. dakikada Alieu Cham'ın golüyle eşitliği sağladı. Ömer Faruk Duymaz, 56. dakikada konuk ekibi öne geçirdi.

Ev sahibi, 85. dakikada Melih Bostan'ın golüyle eşitliği sağladı. Melih Bostan, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SAKARYASPOR, KRİTİK MAÇA ÇIKACAK

Sakaryaspor, bitime 5 hafta kala puanını 33 yaptı. 18. sıradaki Sakaryaspor, küme düşme hattının 1 sıra üstündeki Ümraniyespor'un 6 puan gerisinde kaldı.

Ligde 6 hafta aradan sonra kazanan İstanbulspor ise puanını 40 yaptı ve küme düşme hattıyla aradaki farkı 5 puana çıkarıd.

Sakaryaspor, gelecek hafta Ümraniyespor ile 'tamam ya da devam' maçına çıkacak. İstanbulspor ise lider Erzurumspor'u ağırlayacak.