Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile vedalaştı

Sakaryaspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 18:38
Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile vedalaştı
  • Sakaryaspor, orta saha oyuncusu Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdı.
  • Kulüp, Kobiljar'a katkıları için teşekkür edip kariyerinde başarılar diledi.
  • Sezon başında transfer edilen Kobiljar, Sakaryaspor formasıyla 15 maçta oynadı.

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

15 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden HSK Posusje'den transfer edilen orta saha oyuncusu Kobiljar, Sakaryaspor formasıyla ligde 15 maçta sahaya çıktı.

