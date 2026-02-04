Sakaryaspor, Rijad Kobiljar ile vedalaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Bosna Hersekli futbolcu Rijad Kobiljar ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Rijad Kobiljar ile görüşerek karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

15 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Bosna Hersek Premier Ligi ekiplerinden HSK Posusje'den transfer edilen orta saha oyuncusu Kobiljar, Sakaryaspor formasıyla ligde 15 maçta sahaya çıktı.