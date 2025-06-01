Sakaryaspor'un geleceği 8 Haziran'da belirlenecek
İHA

Sakaryaspor'da mevcut başkan Cumhur Genç ve yönetimi olağanüstü kongre kararı almıştı.

Atatürk Stadyumu'nun toplantı salonunda bugün yapılan kongreye bazı kurul üyeleri katıldı.

8 HAZİRAN'DA YAPILACAK

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen olağanüstü genel kurul, 8 Haziran Pazar günü saat 12.00'de yapılacak.

Atatürk Stadyumu'nda düzenlenmesi beklenen kongrede yeterli çoğunluğun sağlanması beklemeksizin, Sakaryaspor'un yeni başkanı ve yönetim kurulu oylanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor