Şampiyonlar Ligi'nde bile oynamıştı: Beşiktaş'ın eski oyuncusu dönerci oldu

Süper Lig devi Beşiktaş'ta bir zamanlar gelecek vaat eden isimlerden biri olarak gösterilen oyuncular arasında Orkan Çınar da vardı.

Geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösterilmesine rağmen beklenen çıkışı yapamayan Orkan Çınar'ın son hali ortaya çıktı.

FUTBOLCULUKTAN DÖNERCİLİĞE GEÇİŞ

Futbolculuk kariyerine 29 yaşında veda eden Orkan Çınar, ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci dükkanı açtı.

Bir müşterisi tarafından dükkanında çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Orkan Çınar'ın yeni mesleğini gören futbolseverler gözlerine inanamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI

2017 yılında Beşiktaş'a transfer olmasıyla birlikte büyük bir yetenek olarak gösterilen, Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı oynamıştı.

Futbolculuk kariyerinde 229 maça çıkan Orkan, 31 gol ve 20 asistlik performans sergiledi. Sağ kanat oyuncusu, son olarak Adanaspor formasını giymişti.