Samsunspor, özel çocukların tasarladığı formayla sahaya çıktı

Canik Belediyesi’nin yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenen "Hayallerine Sınır Yok" projesi kapsamında sanat ve psikososyal gelişimi destekleyici eğitimler alan öğrenciler, çizimlerini Samsunspor formalarına yansıttı.

7-11 Temmuz 2025 tarihlerinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde gerçekleştirilen projede, Samsun’un farklı ilçelerinden özel gereksinimli öğrenciler bir araya geldi.

BİRLİKTE SAHAYA ÇIKTILAR

Proje çerçevesinde hazırladıkları formaları "Sevdamız Samsunspor" diyerek tasarlayan öğrenciler, Samsunspor-Alanyaspor maçının açılış seremonisinde kırmızı-beyazlı futbolcularla birlikte sahaya çıktı.

ISINMA BÖLÜMÜNDE ÖZEL FORMA

3 Dünya Aralık Engelliler Günü kapsamında futbolcular da özel çocukların el emeğiyle hazırladığı formalarla ısınma bölümünü gerçekleştirdi.

Formaların arka bölümünde "Bu tişört Canik Belediyesi tarafından TÜBİTAK desteği ile yürütülen ‘Hayallerine Sınır Yok’ projesi kapsamında özel gereksinimli öğrencilerimizce kalpten tasarlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

"FARKINDALIĞIN ARTMASINA KATKI SAĞLAMASINI DİLİYORUM"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projenin çocuklar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, "Canik’imizde Temmuz ayında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ‘Hayallerine Sınır Yok!’ projemize katılan özel öğrencilerimiz, eğitimler çerçevesinde hazırladığı ve sevgileriyle ilmek ilmek işlediği Samsunspor formalarını futbolcularımıza hediye etti. Çocuklarımız, dün akşam gerçekleşen Alanyaspor müsabakasının açılış seremonisinde futbolcularımızla birlikte bu büyük heyecana ortak oldu. Bu seremoni ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum." dedi.