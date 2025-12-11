Samsunspor taraftarları, AEK maçı öncesi Atatürk anıtı önünde nöbet tuttu

- Samsunspor taraftarları, AEK Atina taraftarlarının Atatürk Anıtı çevresinde provokasyon yapmasını engellemek için gece boyunca nöbet tuttu.
- Sosyal medyada gündeme gelen provokasyon ihtimaline karşılık Anıt Park'ta toplanan taraftarlar, sabaha kadar bölgede bekledi.
- Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan nöbet tamamlandı.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 5’inci haftasında evinde Yunanistan ekibi AEK Atina’yı ağırlayacak.
Kırmızı-beyazlı takımın taraftarı, sosyal medyada AEK’li bazı grupların Atatürk Anıtı çevresinde provokatif görüntüler verebileceği yönündeki paylaşımlar üzerine dün akşam saatlerinden itibaren Anıt Park’ta toplandı.
OLASI PROVOKASYONA KARŞI ÖNLEM ALDILAR
Taraftarlar, gece boyunca bölgeden ayrılmayarak olası bir provokasyona karşı bekleyişlerini sürdürdü.
Sabah saatlerine kadar anıt çevresinde nöbet tutan Samsunspor taraftarları, herhangi bir olumsuz durum yaşamadı.
Samsunspor - AEK Atina karşılaşması, bu akşam saat 20.45’de Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.