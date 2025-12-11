Samsunspor taraftarları, AEK maçı öncesi Atatürk anıtı önünde nöbet tuttu Samsun’da UEFA Konferans Ligi mücadelesi için kente gelen AEK Atina taraftarlarının Atatürk Anıtı önünde pankart açması, fotoğraf çekmesi ya da provokatif sloganlar atmasını engellemek isteyen Samsunspor taraftarları, gece boyunca anıt çevresinde nöbet tuttu.