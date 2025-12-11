Konyaspor'dan Alassane Ndao kararı

- Konyaspor, bahis soruşturması nedeniyle tutuklanan Alassane Ndao’nun sözleşmesini feshettiğini TFF’ye bildirdi.
- Senegalli oyuncu, TFF tarafından men cezası alan tek yabancı futbolcu olarak öne çıktı.
- Alassane Ndao, oynadığı 11 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında tutuklama kararı verilen isimler arasında yer alan Konyasporlu Alassane Ndao için bir karar alındı.
TFF tarafından men cezası alan isimler arasında tek yabancı futbolcu olarak yer alan Senegalli oyuncu ile yol ayrımına gidildi.
KONYASPOR SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ
Konyaspor, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Alassane Ndao’nun sözleşmesini feshettiğini TFF’ye bildirdi.
12 AY MEN CEZASI ALMIŞ VE TUTUKLANMIŞTI
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'dan 12 ay ceza alan Alassane Ndao için savcılık soruşturmasında tutuklama kararı verilmişti.
28 yaşındaki Senegalli bu sezon 11 maçta forma giyip 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.