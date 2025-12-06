Samsunspor'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrı: Gerekli adımların atılmasını bekliyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı yaşanıyor.

Ligin 15. hafta mücadelesinde Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Thomas Reis’in çalıştırdığı Samsunspor, hakem Mehmet Türkmen’in düdük çaldığı maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği rakibini son dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SAMSUNSPOR, MAÇIN SON ANLARINDA PENALTI BEKLEDİ

90+7’de Samsunspor, Emre Kılınç’ın ortasında topun Kazımcan Karataş’ın eline çarptığını belirterek penaltı bekledi.

Pozisyon, VAR hakemi Onur Özütoprak tarafından yaklaşık iki dakika incelendi.

İncelemenin ardından hakem Mehmet Türkmen, oyunu aut atışıyla başlattı ve kısa süre sonra karşılaşmayı bitirdi.

SAMSUNSPOR'DAN TFF'YE ÇAĞRI

Samsunspor, resmi hesabından, Galatasaray ile oynadıkları maç ile ilgili yeni paylaşım yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmaoğlu'na çağrıda bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI BEKLİYORUZ"

Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasbedilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)