Samsunspor’un deplasmanda bileği bükülmüyor

- Samsunspor, Süper Lig’deki dört deplasman maçında yenilmedi, iki galibiyet ve iki beraberlik aldı.
- Karadeniz temsilcisi, 9 haftada topladığı 16 puanla üst sıralarda yer alıyor ve ligin iddialı ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor.
- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ve Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.
Geçen sezon ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi bileti alan Samsunspor, hem Avrupa’da hem de ligde istikrarlı gidişini sürdürüyor.
9 hafta sonunda 16 puanla üst sıralardaki yerini koruyan Karadeniz temsilcisi, deplasmandaki başarısıyla adından söz ettiriyor.
DEPLASMAN BAŞARISI DİKKAT ÇEKTİ
Bu sezon dış sahada Kocaelispor’u 1-0 mağlup eden Samsunspor, Trabzonspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Son olarak Kayserispor’u deplasmanda 3-1 yenerek puanını 16’ya yükselten kırmızı-beyazlılar, ligin iddialı takımlarından biri olmayı sürdürüyor.
KAYSERİ'Yİ DE YENDİLER
Samsun ekibi, çarşamba günü UEFA Konferans Ligi 2. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev’i sahasında ağırlayacak.
Kırmızı-beyazlılar, pazar günü Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak, 11. haftada ise deplasmanda Konyaspor karşısında namağlup serisini korumaya çalışacak.