AA & Ensonhaber

Dün konuk olduğu İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğunu ilan ederek 1. Lig'e yükseldi.

Başkan Salih Bayraktar, taraftarın İstanbul Boğazı'nda teknelerle yapacağı kutlama öncesinde lacivert-beyazlı kulübün kafeteryasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH KULÜBÜ DAHA DA İYİ YERLERE GETİRİRİZ"

Salih Bayraktar, Sarıyer'in Türk futbolu için önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Sarıyer, 13 yıl Süper Lig'de top oynamış, Balkan Kupası'nı kazanmış, 1940 yılında balıkçı camiası tarafından kurulmuş bir kulüptür. Dikkat ederseniz kulübün armasında da iki tane balık vardır. Bizim bir donanmamız da var. Şampiyonluk kutlamalarında geleneksel olarak boğaz turu yapıyoruz. Özlemiştik bu turları. İnşallah kulübü daha da iyi yerlere getiririz.

"BU HAYAL BUGÜN GERÇEKLEŞTİ"

Bayraktar, lacivert-beyazlı kulübün yerinin Süper Lig olduğunu vurgulayarak, şu şekilde konuştu:

Ben, 2 sene önce başkan değildim. Yönetimde de değildim. O zaman konuştuğumda rotamızın şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Bu hayal, bugün gerçekleşti. Şimdi de 'Rotamız Süper Lig.' diyoruz. Hayal etmek güzeldir. Bizim şampiyonluğumuz, bu toplumun birliğinden daha önemli değildir. Kulüp başkanları olarak bizim eksiklerimiz varsa bunları düzeltmemiz gerekiyor. Sonrasında da zaten diğer taraflar kendini düzeltir. Maalesef bir takım olumsuzluklar yaşanabiliyor. Hiçbir zaman şampiyonluk adına her şeyi mübah görmemek lazım. Bizim değerlerimiz ve kardeşliğimiz her şeyin üstündedir. Bugün rakiplerimizden Kastamonuspor, Batman Petrolspor, Adana 01 FK, İskenderunspor, Isparta 32 Spor ve Altay bizim kardeşimizdir. Biz, mücadeleyi sahada göstermeliyiz. Sahada rakibiz. Saha dışına çıktığımızda da dost olmamız gerekiyor. Taraftarımızdan da bir ricam var. Asla bu şampiyonluğu yaşarken rakiplerimizi rencide etmesinler.

"EN SON MAÇTA BUNU YAŞADIK"

Bayraktar, stadın artık taraftarlar için küçük gelmeye başladığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu: