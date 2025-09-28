Abone ol: Google News

Sebastian Szymanski, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü Antalyaspor'a attı.

Yayınlama Tarihi: 28.09.2025 22:09
Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin ikinci golü Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'den geldi.

26 yaşındaki futbolcu, maçın 90+2. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan sert ortasında kaleci Julian topu elinden kaçırırken, Szymanski arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

AVRUPA MAÇINDA GOL ATMIŞTI

Polonyalı futbolcu, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynanan mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.

87'DE GİRDİ

Mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski, 87. dakikada Talisca'nın yerine dahil oldu.

