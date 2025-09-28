Sebastian Szymanski, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti

Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin ikinci golü Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'den geldi.
26 yaşındaki futbolcu, maçın 90+2. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan sert ortasında kaleci Julian topu elinden kaçırırken, Szymanski arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
AVRUPA MAÇINDA GOL ATMIŞTI
Polonyalı futbolcu, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynanan mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.
87'DE GİRDİ
Mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski, 87. dakikada Talisca'nın yerine dahil oldu.